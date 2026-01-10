Уточнить информацию о денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области можно по телефонам.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области остается одной из главных форм поддержки граждан, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Государство ежемесячно предоставляет выплаты на жительство. Дети и лица с инвалидностью получают 3000 грн, другие категории переселенцев - 2000 грн. Назначением и перечислением занимается Пенсионный фонд Украины.

В неких вариантах переселенцы сталкиваются с тем, что средства не поступают впору. Это происходит из-за технических сбоев, задержек на стороне государства или из-за непродолжения автоматического начисления. В таких ситуациях люди могут ошибочно полагать, что помощь отменена.

Фактически большинство проблем связано с тем, что выплаты не продлили автоматически, даже если формальных оснований для прекращения не было. Такое случается по истечении шестимесячного срока предоставления поддержки. Многие переселенцы получали помощь еще весной или летом 2025 года, и в сентябре-октябре система могла просто не обновить их статус.

Гарантированное автоматическое продление имеют:

пенсионеры с пенсией до 9 444 грн,

люди с инвалидностью I или II группы,

дети с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями,

сироты и дети, лишенные родительской опеки,

молодежь до 23 лет, проживающая в детских домах семейного типа или приемных семьях,

родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для других категорий переселенцев автоматическое продление не гарантировано. Пенсионный фонд советует проверять статус выплат заблаговременно и обращаться в контакт-центр во избежание потери средств.

Уточнить информацию о денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области можно по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 и (044) 281 08 71. Проверка позволяет своевременно продлить помощь и избежать перебоев в финансовой поддержке.

