Работа для пенсионеров в Харькове позволяет людям постарше оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Харькове включает несколько направлений, где ценятся внимательность, опыт и дисциплина, сообщает Politeka.

На сайте work.ua появились актуальные предложения для людей постарше в сфере транспорта, обслуживания клиентов и производства.

Работодатели подчеркивают стабильность выплат, официальное оформление и четкий график работы. Одним из предложений является водитель дальнобойщик с удостоверением категории СЭ. Кандидаты должны иметь опыт, внимательность за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Обязанности включают перевозку грузов по территории Украины с постоянными клиентами и использование прицепа. Компания обеспечивает свою ремонтную базу и оплату мобильной связи. Зарплата варьируется от 40000 до 70000 грн в зависимости от выполненных задач.

Еще одна вакансия доступна на автозаправочных комплексах OKKO в районах Дробицкий Яр и Горизонт. Нужны заправщики и младшие операторы АЗК. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с первого дня, стабильную заработную плату 13 000 грн, оплачиваемый отпуск на 24 дня и больничные.

Также остаются актуальными предложения на производственных предприятиях. ФЛП Михайлюк М.В. ищет слесаря ​​для изготовления оборудования для пищевой промышленности Заработная плата составляет 20 000–25 000 грн с почасовой системой и премиями. График работы – с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Таким образом, работа для пенсионеров в Харькове позволяет людям постарше оставаться активными, получать стабильный доход и участвовать в социальной жизни города.

