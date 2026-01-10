Уточнити інформацію щодо грошової допомоги для ВПО у Харківській області можна за телефонами.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишається однією з головних форм підтримки громадян, які вимушено залишили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Держава щомісяця надає виплати для проживання. Діти та особи з інвалідністю отримують 3 000 грн, інші категорії переселенців — 2 000 грн. Призначенням і перерахуванням займається Пенсійний фонд України.

У деяких випадках переселенці стикаються з тим, що кошти не надходять вчасно. Це трапляється через технічні збої, затримки на боці держави або через непродовження автоматичного нарахування. В таких ситуаціях люди можуть помилково вважати, що допомога скасована.

Фактично, більшість проблем пов’язані з тим, що виплати не продовжили автоматично, навіть якщо формальних підстав для припинення не було. Таке трапляється після закінчення шестимісячного строку надання підтримки. Багато переселенців отримували допомогу ще навесні або влітку 2025 року, і у вересні–жовтні система могла просто не оновити їхній статус.

Гарантоване автоматичне продовження мають:

пенсіонери з пенсією до 9 444 грн,

люди з інвалідністю I або II групи,

діти з інвалідністю або із тяжкими захворюваннями,

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

молодь до 23 років, яка проживає у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях,

батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для інших категорій переселенців автоматичне продовження не гарантоване. Пенсійний фонд радить перевіряти статус виплат завчасно і звертатися до контакт-центру, щоб уникнути втрати коштів.

Уточнити інформацію щодо грошової допомоги для ВПО у Харківській області можна за телефонами: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 та (044) 281 08 71. Перевірка дозволяє вчасно продовжити допомогу та уникнути перебоїв у фінансовій підтримці.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.