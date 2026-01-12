Жителей просят заранее учесть график отключения света на 13 января в Житомирской области.

Графики отключения света в Житомирской области на 13 января состоятся в части региона из-за плановых ремонтов и технических работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Графики отключения электроэнергии в Житомирской области 13 января вводятся в связи с выполнением плановых технических и ремонтных работ на электрических сетях. Энергетики заранее информируют жителей о возможных временных перебоях с подачей электроэнергии и призывают с пониманием отнестись к запланированным мерам.

13 января электроснабжение будет временно прекращено в населенном пункте Новосилка с 9:00 до 17:00. Отключения будут применяться по указанным адресам.

Вышнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9

Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9

С 9 до 17 временные ограничения коснутся населенного пункта Грабы по отдельным улицам:

Заричанська 17

Космонавтив 12А, 13, 15, 25, 4

Лисова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

Также с 9 до 17 часов в населенном пункте Сербы электричества не будет по адресам:

Пыскивська 11

Пискивська 2, 1, 10, 14, 2

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А

Павла Яликова 17, 3, 2, 5

Середивська 1, 4, 6

С 9 до 17 часов в населенном пункте Червоне из-за ввода ГПО электроснабжения будет отсутствовать у отдельных жилых домов на улицах:

Зелена 15

Лысенко 47

Першотравнева 10, 17

Схидна 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

