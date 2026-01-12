Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на 13 січня в Житомирській області.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 13 січня відбудуться в частині регіону через планові ремонти та технічні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на 13 січня вводяться у зв’язку з виконанням планових технічних і ремонтних робіт на електричних мережах. Енергетики завчасно інформують мешканців про можливі тимчасові перебої з подачею електроенергії та закликають із розумінням поставитися до запланованих заходів.

13 січня електропостачання буде тимчасово припинене в населеному пункты Новосілка з 9:00 до 17:00. Відключення застосовуватимуться за визначеними адресами.

Вишнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9

Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9

З 9 до 17 тимчасові обмеження торкнуться населеного пункту Граби за окремими вулицями:

Зарічанська 17

Космонавтів 12А, 13, 15, 25, 4

Лісова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

Також з 9 до 17 години в населеному пункті Серби електрики не буде за адресами:

Писківська 11

Пісківська 2, 1, 10, 14, 2

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А

Павла Ялікова 17, 3, 2, 5

Середівська 1, 4, 6

З 9 до 17 години у населеному пункті Червоне через введення ГПВ електропостачання буде відсутнє в окремих житлових будинків на вулицях:

Зелена 15

Лисенко 47

Першотравнева 10, 17

Східна 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

