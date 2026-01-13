Несмотря на подорожание продуктов в Киевской области, потребителям советуют пользоваться сезонными продуктами и оценивать разные торговые точки.

Подорожание продуктов в Киевской области уже оказывает значительное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет Минфин .

С начала января региональные супермаркеты зафиксировали повышение цен на основные товары, включая молочные изделия, овощи и крупы. Причины – рост затрат на производство, логистику и электроэнергию.

Сметана "Президент" 15% (350 граммов) стоит в среднем 57,69 грн, что на 1,90 больше, чем в декабре. У Metro она продается за 56,68, у Novus – 58,99, а у Auchan – 57,40. Такая динамика демонстрирует равномерный рост стоимости молочной продукции в разных сетях.

Овощи, особенно помидоры сливки (1 кг), подорожали до 163,50 грн. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла более чем на 20 гривен. Самые дешевые предложения зафиксированы в Auchan – 119, самые дорогие – в Megamarket за 202,50. Колебания обусловлены сезонностью и разными поставщиками.

Крупы также стали дороже. Гречка (1 кг) стоит 47,85 грн, что на 2,72 больше, чем в декабре. В сетях цены разнятся: Auchan – 39,90, Megamarket – 61,70. Это подчеркивает важность сравнения предложений перед покупкой.

Эксперты рекомендуют планировать расходы, следить за акциями и покупать продукты в доступных магазинах. Для социально уязвимых категорий предусмотрены государственные программы поддержки, помогающие компенсировать дополнительные расходы.

Несмотря на подорожание продуктов в Киевской области, потребителям советуют пользоваться сезонными продуктами и оценивать разные торговые точки, чтобы снизить финансовое давление. Такой подход позволяет стабилизировать домашний бюджет и сохранить доступ к необходимым товарам даже в условиях инфляции.

