Незважаючи на подорожчання продуктів у Київській області, споживачам радять користуватися сезонними продуктами та оцінювати різні торгові точки.

Подорожчання продуктів у Київській області вже відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає Мінфін.

З початку січня регіональні супермаркети зафіксували підвищення цін на основні товари, включаючи молочні вироби, овочі та крупи. Причини – зростання витрат на виробництво, логістику та електроенергію.

Сметана «Президент» 15% (350 грамів) коштує в середньому 57,69 грн, що на 1,90 більше, ніж у грудні. У Metro вона продається за 56,68, у Novus – 58,99, а в Auchan – 57,40. Така динаміка демонструє рівномірне зростання вартості молочної продукції в різних мережах.

Овочі, особливо помідори сливка (1 кг), подорожчали до 163,50 грн. Порівняно з минулим місяцем, ціна зросла на понад 20 гривень. Найдешевші пропозиції зафіксовані в Auchan – 119, найдорожчі – у Megamarket за 202,50. Коливання обумовлені сезонністю та різними постачальниками.

Крупи також стали дорожчими. Гречка (1 кг) коштує 47,85 грн, що на 2,72 більше, ніж у грудні. У мережах ціни різняться: Auchan – 39,90, Megamarket – 61,70. Це підкреслює важливість порівняння пропозицій перед покупкою.

Експерти радять планувати витрати, стежити за акціями та купувати продукти в доступних магазинах. Для соціально вразливих категорій передбачені державні програми підтримки, які допомагають компенсувати додаткові витрати.

Незважаючи на подорожчання продуктів у Київській області, споживачам радять користуватися сезонними продуктами та оцінювати різні торгові точки, щоб зменшити фінансовий тиск. Такий підхід дозволяє стабілізувати домашній бюджет і зберегти доступ до необхідних товарів навіть за умов інфляції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.