Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.

С 1 января жители Черкасской области получили счета по обновленным тарифам. Каневский городской совет и его исполнительный комитет утвердили новые пруды для водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов, сообщает Politeka.

Централизованное водоснабжение теперь стоит 55,74 грн. за кубометр, канализация – 38,28 грн. Вывоз мусора вырос примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой платеж будет составлять 48,14 грн. на человека ежемесячно. В частном секторе суммы разнятся: 48,14 при наличии контейнера и 40,02 без него.

Стоимость перевозки одного кубометра смешанных отходов для населения – 127,49 грн., для бюджетных учреждений – 138,74, а для других организаций – 182,48.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан объяснил, что пересмотр тарифов связан с экономическими показателями предприятий. На решение повлияли повышение минимальной зарплаты, удорожание электроэнергии, горючего и строительных материалов, а также увеличенная налоговая нагрузка.

Часть расходов компенсируется субсидиями и льготами для социально уязвимых категорий населения. Это поможет поддерживать стабильную работу служб, своевременную оплату труда персонала и удержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области призвано обеспечить бесперебойную работу водоснабжения, канализации и вывоза мусора в течение года. Гражданам советуют планировать расходы и оплачивать счета вовремя во избежание долгов и гарантировать качественное обслуживание.

