Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області вступило в дію з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З 1 січня мешканці Черкащини отримали рахунки за оновленими тарифами. Канівська міська рада та її виконавчий комітет затвердили нові ставки для водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Централізоване водопостачання тепер коштує 55,74 грн за кубометр, каналізація – 38,28 грн. Вивезення сміття зросло приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою платіж становитиме 48,14 грн на особу щомісяця. У приватному секторі суми відрізняються: 48,14 при наявності контейнера і 40,02 без нього.

Вартість перевезення одного кубометра змішаних відходів для населення – 127,49 грн, для бюджетних установ – 138,74, а для інших організацій – 182,48.

Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що перегляд тарифів пов’язаний із економічними показниками підприємств. На рішення вплинули підвищення мінімальної зарплати, здорожчання електроенергії, пального та будівельних матеріалів, а також збільшене податкове навантаження.

Частину витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій населення. Це допоможе підтримувати стабільну роботу служб, своєчасну оплату праці персоналу та утримання інфраструктури у належному стані.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області покликане забезпечити безперебійну роботу водопостачання, каналізації та вивезення сміття протягом року. Громадянам радять планувати витрати та оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути боргів і гарантувати якісне обслуговування.

