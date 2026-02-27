Новая система оплаты за проезд в Киевской области создана для удобства всех категорий пассажиров, в том числе льготных.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области подразумевает использование автоматизированных валидаторов в городском транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Исполком городского совета утвердил технические требования и организационные решения, позволяющие перевести учет расчетов на электронный формат. Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки бесконтактно, используя как физические карты, так и мобильные приложения.

Особенности и преимущества

Новая система оплаты за проезд в Киевской области создана для удобства всех категорий пассажиров, в том числе льготных. В общине насчитывается около 50 тысяч человек из 26 категорий. Для каждой определено количество бесплатных поездок, компенсируемых перевозчикам на основании ежемесячных актов. Это позволит минимизировать конфликты и недоразумения при посадке в транспорт.

Одним из преимуществ является точное отслеживание количества льготных поездок и своевременная компенсация за них. Благодаря электронному учету органы власти смогут более оперативно реагировать на потребности пассажиров и контролировать финансовые потоки перевозчиков.

Обновление транспортного парка

Параллельно планируется обновление автобусного парка. Четыре новых транспортных средства поступили в качестве благотворительной помощи и будут обслуживать льготные категории пассажиров бесплатно на одном из маршрутов. Это позволит протестировать работу валидаторов в реальных условиях и обеспечить комфортные поездки для жителей.

Поэтапное внедрение

Запуск новой системы будет постепенным. Сначала пройдет тестирование, после чего валидаторы установят на остальных маршрутах города. Пассажиры и перевозчики получат время на адаптацию к новому формату оплаты, что поможет избежать очередей и неразберихи во время посадки.

Местные власти подчеркивают, что система обеспечит быстрый и безопасный процесс покупки билетов, повысит прозрачность расчетов и улучшит качество транспортного обслуживания для всех категорий населения.

