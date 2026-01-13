График отключения газа с 14 по 16 января в Днепропетровской области предусматривает временные перебои в снабжении нескольких общин.

График отключения газа с 14 по 16 января в Днепропетровской области коснется Павлоградской, Подгородненской и Магдалиновской территориальных общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 14 по 16 января в Днепропетровской области доставит неудобства сотням жителей региона.

Так, в Павлограде из-за выполнения газоопасных работ временно ограничат голубое топливо в частном секторе для 94 потребителей 14.01 с 08:30 до 16:30.

Владельцев жилых домов призвали перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками во избежание аварийных ситуаций.

В Подгородненском обществе работы продлятся три дня: 14.01 с 09:00 до 16:00, 15.01 с 09:00 до 16:00 и 16.01 с 09:00 до 15:00. Неудобства придется терпеть 339 частным домохозяйствам и пяти коммунально-бытовым объектам.

Магдалиновская ТГ также попадет во временные ограничения. 321 частное домохозяйство и пять коммунально-бытовых объектов останутся без голубого топлива в тот же период: 14.01 с 09:00 до 16:00, 15.01 с 09:00 до 16:00 и 16.01 с 09:00 до 15.01.

Местных жителей предупредили о необходимости контроля за запорными устройствами и внимательности при возобновлении подачи голубого топлива во избежание нежелательных последствий.

Специалисты отмечают, что график отключения газа с 14 по 16 января в Днепропетровской области спланирован с учетом всех технических требований и безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.