Графік відключення газу з 14 по 16 січня у Дніпропетровській області передбачає тимчасові перебої у постачанні для кількох громад.

Графік відключення газу з 14 по 16 січня у Дніпропетровській області торкнеться Павлоградської, Підгородненської та Магдалинівської територіальних громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 14 по 16 січня у Дніпропетровській області принесе незручності сотням жителів регіону.

Так, у Павлограді через виконання газонебезпечних робіт тимчасово обмежать блакитне паливо у приватному секторі для 94 споживачів 14.01 з 08:30 до 16:30.

Власників житлових будинків закликали перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками, щоб уникнути аварійних ситуацій.

У Підгородненській громаді роботи триватимуть три дні: 14.01 з 09:00 до 16:00, 15.01 з 09:00 до 16:00 та 16.01 з 09:00 до 15:00. Незручності доведеться терпіти 339 приватним домогосподарствам та п’ятьом комунально-побутовим об’єктам.

Магдалинівська ТГ також потрапить під тимчасові обмеження. 321 приватне домогосподарство і п’ять комунально-побутових об’єктів залишаться без блакитного палива у той самий період: 14.01 з 09:00 до 16:00, 15.01 з 09:00 до 16:00 та 16.01 з 09:00 до 15:00.

Місцевих жителів попередили про необхідність контролю за запірними пристроями та уважність під час відновлення подачі блакитного палива, щоб уникнути небажаних наслідків.

Фахівці відзначають, що графік відключення газу з 14 по 16 січня у Дніпропетровській області спланований з урахуванням всіх технічних вимог та безпеки.

