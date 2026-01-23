Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступна через благотворительный фонд, сообщает Politeka.net.
В Полтаве пенсионеры могут получить гуманитарную помощь.
Информация обнародована на официальном сайте фонда «Каритас Полтава».
При поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия организация открыла социально реабилитационный центр для людей старше 60 лет, в том числе внутренне перемещенных лиц.
В центре посетители могут бесплатно пользоваться медицинскими, социальными и психологическими услугами. Медицинский мониторинг включает измерение АД, проверку уровня глюкозы, оценку сатурации и кардиограмму. Также доступны физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и сеансы в соляной комнате.
Специалисты организуют лечебную гимнастику для поддержания подвижности и общего состояния здоровья пожилых людей. Психологическая помощь включает в себя индивидуальные консультации и групповые тренинги, способствующие преодолению стресса, одиночества и эмоционального истощения.
Также стоит отметить, что для посетителей работают творческие и социальные кружки: арттерапия, читательский и киноклубы, музыкальные занятия, танцы, вязание, вышивание и кулинарные мастер-классы. Организованный досуг помогает налаживать общение и формировать дружеское сообщество.
Каждый день центр предоставляет горячие обеды, которые являются частью гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области.
Социально-реабилитационное учреждение расположено по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24. Посетить его можно по будням с 9:00 до 17:00.
