Каждый день центр предоставляет горячие обеды, которые являются частью гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступна через благотворительный фонд.

В Полтаве пенсионеры могут получить гуманитарную помощь.

Информация обнародована на официальном сайте фонда «Каритас Полтава».

При поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия организация открыла социально реабилитационный центр для людей старше 60 лет, в том числе внутренне перемещенных лиц.

В центре посетители могут бесплатно пользоваться медицинскими, социальными и психологическими услугами. Медицинский мониторинг включает измерение АД, проверку уровня глюкозы, оценку сатурации и кардиограмму. Также доступны физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и сеансы в соляной комнате.

Специалисты организуют лечебную гимнастику для поддержания подвижности и общего состояния здоровья пожилых людей. Психологическая помощь включает в себя индивидуальные консультации и групповые тренинги, способствующие преодолению стресса, одиночества и эмоционального истощения.

Также стоит отметить, что для посетителей работают творческие и социальные кружки: арттерапия, читательский и киноклубы, музыкальные занятия, танцы, вязание, вышивание и кулинарные мастер-классы. Организованный досуг помогает налаживать общение и формировать дружеское сообщество.

Социально-реабилитационное учреждение расположено по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24. Посетить его можно по будням с 9:00 до 17:00.

