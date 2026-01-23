Щодня центр надає гарячі обіди, що є частиною гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна через благодійний фонд, повідомляє Politeka.net.

У Полтаві пенсіонери можуть отримати гуманітарну допомогу.

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті фонду «Карітас Полтава».

За підтримки Карітас Люксембург та Карітас Австрія організація відкрила соціально-реабілітаційний центр для людей старших 60 років, у тому числі внутрішньо переміщених осіб.

У центрі відвідувачі можуть безкоштовно користуватися медичними, соціальними та психологічними послугами. Медичний моніторинг включає вимірювання артеріального тиску, перевірку рівня глюкози, оцінку сатурації та кардіограму. Також доступні фізіотерапевтичні процедури: магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та сеанси у соляній кімнаті.

Фахівці організовують лікувальну гімнастику для підтримки рухливості та загального стану здоров’я літніх людей. Психологічна допомога включає індивідуальні консультації та групові тренінги, що сприяють подоланню стресу, самотності та емоційного виснаження.

Також варто зауважити, що для відвідувачів працюють творчі та соціальні гуртки: арттерапія, читацький і кіноклуби, музичні заняття, танці, в’язання, вишивання та кулінарні майстер-класи. Організоване дозвілля допомагає налагоджувати спілкування та формувати дружню спільноту.

Щодня центр надає гарячі обіди, що є частиною гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області.

Соціально-реабілітаційний заклад розташований за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24. Відвідати його можна у будні з 9:00 до 17:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.