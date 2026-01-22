Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области поможет не только выявлять болезни на ранних стадиях, но и повысит уровень профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области стартовало с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года пенсионеры Киевской области могут получить финансовую поддержку на прохождение медицинского скрининга в рамках программы «Скрининг здоровья 40+».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем психического здоровья.

Участники получат персональное приглашение в приложении "Дія" на 30-й день после своего дня рождения. После подтверждения в Дія.Карте автоматически насчитывают 2000 гривен. Деньги можно использовать только для обследования. Для тех, кто не пользуется цифровым сервисом, предусмотрена возможность получить финансирование через банки или ЦНАП.

Скрининг будет проводиться в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ. Полный список учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области поможет не только выявлять болезни на ранних стадиях, но и повысит уровень профилактики и качество жизни старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета было выделено 10 миллиардов гривен. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют работу, чтобы инициатива заработала без задержек.

Кроме того, в Киевской области сообщали о возможности получения гуманитарной помощи. В Фастове заработала социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина.

