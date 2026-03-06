Завершение отопительного сезона в Киеве позволит киевлянам постепенно приспособиться к более теплой погоде и планировать расходы на обогрев жилья.

Завершение отопительного сезона в Киеве близится, сообщает Politeka.

Местные власти напоминают, что порядок подключения и отключения тепла регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Конкретная дата в документе не указана, а завершение отопительного сезона в Киеве происходит, если среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C.

Это позволяет котельным и теплосетям плавно перейти в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах, школах, больницах и других социальных объектах.

Специалисты советуют жильцам проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы тепло равномерно распределялось в комнатах.

Важно, что в прошлом году завершение отопительного сезона в Киеве началось с 24 марта. В то же время напомним, что в столице без теплоснабжения остаются более тысячи домов.

По данным Киевской городской военной администрации, 1126 домов остаются без восстановленного тепла, еще около 100 домов зафиксированы локальные аварии на теплосетях.

Повреждения касаются внутридомовых сетей, тепловых сетей и систем теплообеспечения, через которые тепло не доходит до квартир.

Российские обстрелы нанесли серьезные повреждения энергетической инфраструктуре города. В частности, Дарницкая ТЭЦ до сих пор не возобновила работу, из-за чего в столице возник дефицит электроэнергии и ограничение теплоснабжения.

Местные власти и коммунальные службы работают над тем, чтобы максимально быстро устранить последствия аварий и обеспечить жителей необходимым теплом.

