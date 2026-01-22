Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області допоможе не лише виявляти хвороби на ранніх стадіях, а й підвищить рівень профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області стартувала з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026 року пенсіонери Київщини можуть отримати фінансову підтримку на проходження медичного скринінгу в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+».

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підкреслила, що ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та проблем психічного здоров’я.

Учасники отримають персональне запрошення у додатку «Дія» на 30-й день після свого дня народження. Після підтвердження в Дія.Картку автоматично нараховують 2000 гривень. Гроші можна використати лише на обстеження. Для тих, хто не користується цифровим сервісом, передбачена можливість отримати фінансування через банки або ЦНАПи.

Скринінг проводитиметься у державних, комунальних та приватних медичних закладах, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ. Повний список установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці зазначають, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області допоможе не лише виявляти хвороби на ранніх стадіях, а й підвищить рівень профілактики та якість життя старшого покоління.

На реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету виділено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують роботу, щоб ініціатива запрацювала без затримок.

