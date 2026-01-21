В некоторых населенных пунктах Харьковской области 22 и 23 января 2026 вновь будут применять локальные графики отключения света.

Дополнительно к стабилизационным обесточениям в Харьковской области 22 и 23 января 2026 будут действовать графики отключения света, связанные с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.

В четверг, 22 января, дополнительные графики отключения света, в частности, коснутся Мерефянского городского территориального общества в Харьковской области. С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители Мерефа, проживающие в районе Центр.

Также в течение следующих нескольких дней плановые обесточивания ориентировочно с 9:00 до 16:00 будут проходить в пределах Люботинского городского территориального общества в Харьковской области, сообщает Politeka.

В четверг, по данным энергетиков, ограничения электроснабжения будут применять частично в следующих населенных пунктах:

Люботин (улицы Транспортная, Заводская, Государственная, Подхоз, въезд Винницкий, СТ "Дрожжевик");

Караван (Тракторная, Нестерова, Новоселовская, Станислава Шумицкого, Береговая, Подлесная, Подхоз, пер. Новоселовский, Сосновый, СТ "Шпагатчик", "Люботинский");

Ореховое (Успешная).

А в пятницу, 23 января 2026 года, дополнительные графики отключения света будут действовать в поселке Манченко (ул. Кривая, Нагорная, Романтическая, Руслана Шимона, пер. Квитки-Основьяненко, Покровский) и селе Санжары (60 лет ВЛКСМ, Абрикосовая, пер. Благодатный, Павла Барчана).

