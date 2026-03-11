Прогноз погоды с 12 по 21 марта в Харькове обещает смешанные погодные условия с чередованием облачных и облачных дней, но осадки останутся маловероятными.

Прогноз с 12 по 21 марта в Харькове начнётся с периода стабильной ясной погоды, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 12 по 21 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

Да, 12 марта небо над городом будет ясным с утра до вечера, температура будет колебаться от +4 ночью до +14 днем, ветер будет слабый, а вероятность осадков - практически нулевая.

На следующий день, 13 марта, ситуация останется подобной: температура днем ​​будет достигать +14, утренний мороз будет быстро сменяться прогретым воздухом, а ясное небо продержится до самого вечера.

14 и 15 марта также будут благоприятны для прогулок на свежем воздухе. В городе сохранится ясная атмосфера, температура днем ​​будет держаться на отметке +14-15 градусов, а ночью ожидается небольшой холод.

16 марта ясное небо будет сохраняться на протяжении всего дня, однако вырастет влажность, что будет ощущаться утром и вечером, а вероятность осадков остается минимальной.

С 17 марта ситуация изменится: в городе будет облачная атмосфера в течение дня, особенно это будет заметно во второй половине. Температура днем ​​остается около +14 градусов, а ночью температура опустится до +4.

18 марта облачность продержится постоянно, но осадки не прогнозируются. Влажность повысится до 80%, а ветер будет слабым, до 4,5 м/с.

19 марта облака покроют город с утра и продержатся до вечера, создавая атмосферу пасмурности, хотя осадков не ожидается. Дневные температуры не будут превышать +11 градусов, а ночные останутся около +2.

20 и 21 марта утром и днем ​​будет облачно, но вечер подарит местным ясный день. Дневная температура будет держаться на уровне +11, а ночная снизится до +2–3 градусов. Ветер остается слабым, а вероятность осадков минимальна.

Итак, прогноз погоды с 12 по 21 марта в Харькове демонстрирует постепенное изменение от стабильно ясных дней до более облачных с минимальной вероятностью осадков.

