У деяких населених пунктах Харківської області 22 та 23 січня 2026 року знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Додатково до стабілізаційних знеструмлень у Харківській області 22 та 23 січня 2026 року діятимуть графіки відключення світла, повʼязані з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.

У четвер, 22 січня, додаткові графіки відключення світла зокрема торкнуться Мереф’янської міської територіальної громади в Харківській області. З 9 до 17 години без електроенергії залишаться мешканці міста Мерефа, які проживають у районі Центр.

Також протягом наступних кількох днів планові знеструмлення орієнтовно з 9:00 до 16:00 відбуватимуться в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області, повідомляє Politeka.

У четвер, за даними енергетиків, обмеження електропостачання будуть застосовувати частково в таких населених пунктах:

Люботин (вулиці Транспортна, Заводська, Державна, Підгосп, вʼїзд Вінницький, СТ "Дріжджовик");

Караван (Тракторна, Нестерова, Новоселівська, Станіслава Шумицького, Берегова, Підлісна, Підгосп, пров. Новоселівський, Сосновий, СТ "Шпагатчик", "Люботинський");

Горіхове (Успішна).

А в пʼятницю, 23 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла діятимуть у селищі Манченки (вул. Крива, Нагорна, Романтична, Руслана Шимона, пров. Квітки-Основ’яненка, Покровський) та селі Санжари (60 років ВЛКСМ, Абрикосова, Благодатна, Спортивна, Павла Барчана, пров. Благодатний, Павла Барчана).

