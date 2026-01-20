Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на 21 и 22 января 2026 года.

В связи с плановыми ремонтными работами в электросетях в Харьковской области 21 и 22 января 2026 будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в Харьковской области в течение следующих нескольких дней коснутся Люботинского городского территориального общества. Обесточение там будет происходить ориентировочно с 9:00 до 16:00.

В среду, 21 января, без электроэнергии временно останутся некоторые жители города Люботин, проживающие в домах по улицам Дуншовская, Кривая, Ревчанская, Государственная, Рябинова, Скифская, Довженко, Левка Мациевича, Ивана Сирко, Ольховая, Радужная, Василия Данилевского, Новобаварская, Партизанская и др. (полный список ищите на сайте общины), пишет Politeka.

В четверг, 22 числа, плановые обесточения состоятся в поселке Караван по ул. Тракторная, Новоселовская, Нестерова, Шумицкого, Береговая, Заводская, Подлесная, а также частично в г. Люботин (ул. Заводская, Государственная, Транспортная, в-д Винницкий, сад.тов. "Дрожжевик").

Кроме того, по данным облэнерго, 22 января 2026 графики отключения коснутся также Мерефьянского городского территориального общества в Харьковской области. Ограничение электроснабжения будет действовать с 9 до 17 часов в г. Мерефа (район Центр).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.