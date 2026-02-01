Целью повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области является гарантирование бесперебойного предоставления услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области официально начало действовать с января 2026 года, сообщает Politeka.

Обновленные цены охватывают водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов.

Решение было принято с целью обеспечения стабильной работы инженерных сетей и сохранения надлежащего санитарного состояния населенных пунктов. Изменения основываются на пересмотренных финансовых показателях местных предприятий.

В Заводском обществе корректировки объясняют ростом затрат на техническое обслуживание оборудования, закупку материалов и поддержку систем в рабочем состоянии. Представители органов местного самоуправления отмечают, что предыдущие ставки не отвечали реальным потребностям и могли негативно отразиться на качестве сервиса.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн и составляет 48,80 грн с одного человека. Владельцы частных домовладений будут платить 37 гривен вместо предыдущих 25. Для бюджетных учреждений показатель увеличился на 2,55 гривны, для других категорий – на 2,94.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Гражданам предоставили возможность посылать замечания или предложения непосредственно на предприятие, в том числе и по электронным каналам связи.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области - гарантировать бесперебойный вывоз отходов, обслуживание водопроводов и работу канализационных систем.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы, отслеживать официальные объявления и соблюдать сроки оплаты. Для социально уязвимых групп предусмотрены льготы и механизмы государственной поддержки, помогающие уменьшить финансовую нагрузку.

