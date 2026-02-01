Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області має на меті гарантувати безперебійне надання послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області офіційно почало діяти з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлені розцінки охоплюють водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Рішення ухвалили з метою забезпечення стабільної роботи інженерних мереж і збереження належного санітарного стану населених пунктів. Зміни базуються на переглянутих фінансових показниках місцевих підприємств.

У Заводській громаді коригування пояснюють зростанням витрат на технічне обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів і підтримку систем у робочому стані. Представники органів місцевого самоврядування зазначають, що попередні ставки не відповідали реальним потребам і могли негативно позначитися на якості сервісу.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні та становить 48,80 гривні з однієї особи. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 37 гривень замість попередніх 25. Для бюджетних установ показник збільшився на 2,55 гривні, для інших категорій — на 2,94.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Громадянам надали можливість надсилати зауваження або пропозиції безпосередньо до підприємства, зокрема й електронними каналами зв’язку.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області має на меті гарантувати безперебійне вивезення відходів, обслуговування водогонів і роботу каналізаційних систем.

Жителям рекомендують заздалегідь планувати витрати, відстежувати офіційні оголошення та дотримуватися строків оплати. Для соціально вразливих груп передбачені пільги й механізми державної підтримки, які допомагають зменшити фінансове навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.