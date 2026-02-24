Рекомендуем жителям Кировоградской области заранее ознакомиться с графиками плановых отключений света на 25 света.

Украинцам озвучили новые графики отключения света в Кировоградской области, охватившие часть региона 25 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Украинцам следует заранее ознакомиться с графиками отключений света в Кировоградской области на 25 февраля. Так, с 9 до 17 часов отключения охватят Кропивницкий район, однако ограничения будут действовать только в отдельных населенных пунктах:

Новая Павливка улицы:

Вильный Гай — 1, 1А, 3, 3А, 4А, 5, 5А, 7, 7А, 8А, 9, 11, 13, 15, 17, 18А, 19, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Тараса Шевченко - 2

Бережынка улицы:

Будивельна — 1–2, 1А, 2А, 2Б, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6–8, 10–11, 13, 13Б, 16А, 17

Крыворизька — 1, 1А, 2, 2А, 3–16, 18–23, 25, 27–34, 36, 39–44, 46–47, 50–52

Теплычна — 1–2, 5, 11, 15, 18, 23, 29, 29А, 35, 40, 47

Шевченка — 1–2, 4, 15–20, 24, 28–32, 36–40, 37А, 44, 46

Киткова — 17

Вышнева — 1–5, 7, 9–12, 14–18, 16А, 21, 28, 41

Затышна — 6, 8, 12А

Лисова — 1, 3, 5

Прывилля улицы:

Ливобережна — 1, 3–7, 15, 25, 25А, 31, 33, 37–39, 49, 55, 59, 71

Правобережна — 33–35, 38

Прывилля — 4, 6, 27, 29, 35

С 9 до 17 часов будут ограничения в следующих населенных пунктах Олександрийского района:

Тарасово-Шевченкове улицы:

Дибровы — 39, 39А, 40–42, 44–45, 48, 57, 61, 67

пров. Парковый — 2

Степова — 2, 8, 8А, 10, 13–14, 16

Червона Камянка улица:

пров. Захысныкив Украины — 1, 3, 5, 7

ул.Захысныкив Украины — 109, 111, 113–123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калынова — 4, 13, 17

Молодижна — 1–3, 5–7, 9–22, 24

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

