Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве не только покрывает базовые нужды.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве теперь доступна через открывшийся в столице новый центр ОО «ВПЛ Украина», сообщает Politeka.

Ячейка предлагает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также пожилым гражданам. В рамках программы доступны медицинские услуги, юридические консультации, занятия по английскому языку и детская для малышей. Семьи получают необходимые вещи, а дети – подарки и внимание волонтеров.

Центр работает по адресу ул. Тютюнника, 5. Связаться можно по телефону 075 105 77 88 или через Telegram-канал организации.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве не только покрывает базовые потребности, но и способствует социальной интеграции, развитию навыков и психологическому комфорту.

Организаторы подчеркивают, что эффективность работы обеспечивают совместные усилия волонтеров, специалистов и всех участников проекта, что позволяет системно поддерживать жителей столицы.

В Киевской области переселенцы могут получить бесплатное жилье.

Поиск доступного помещения облегчает поддержку государственных контакт-центров, которые предоставляют актуальные сведения и консультируют о правильном оформлении всех необходимых документов.

Кроме официальных каналов, внутренне перемещенные лица могут использовать онлайн-платформы. Например, сайт «Помоги», созданный волонтерами, позволяет находить временное жилье в безопасных городах Украины и за рубежом. Фильтры помогают выбирать варианты по региону, типу и продолжительности пребывания.

Все объявления проходят ручную проверку для обеспечения надежности и безопасности. За дополнительными вопросами можно обращаться на горячую линию 0(800) 332-238.

