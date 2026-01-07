Дефіцит продуктів у Київській області вже відчувають місцеві виробники та споживачі через зменшення обсягів врожаю соняшнику.

Дефіцит продуктів у Київській області виник на тлі того, що аграрії зібрали лише 9 мільйонів тонн соняшнику замість очікуваних 11 мільйонів тонн, повідомляє Politeka.

Така нестача сировини спричинила дефіцит продуктів у Київській області для переробних підприємств і змусила їх активно шукати альтернативні поставки.

Це вже впливає на внутрішній ринок олії та шроту і позначається на цінах як на національному, так і на міжнародному рівні.

Через нестачу сировини українські переробники почали терміново закуповувати соняшник у фермерів, що спричинило підвищення цін.

Спотовий індекс на соняшник з поставкою протягом 30 днів для переробки виріс на 9 доларів і нині становить 699 доларів за тонну з урахуванням ПДВ.

Брак двох мільйонів тонн соняшнику вже ускладнює роботу заводів, а виробники продуктів переробки очікують, що підвищення цінників триватиме і надалі.

На фоні цієї ситуації дефіцит продуктів у Київській області може вплинути на доступність олії та шроту для внутрішніх споживачів і експортерів, змінюючи баланс попиту та пропозиції на ринку.

Світові ціни також реагують на скорочення врожаю. Протягом останнього тижня у портах Північної Європи соняшникова олія подорожчала на 20 євро і наразі коштує 1 350 доларів за тонну.

Турецькі імпортери отримують пропозиції на рівні 1 315–1 320 доларів за тонну на умовах CIF у портах Мерсін та Іскендерун. Для порівняння, у напрямку одеських портів олія залишається більш стабільною - 1 230–1 240 доларів за тонну.

Соняшниковий шрот на внутрішньому ринку України оцінюють у 220–225 доларів за тонну залежно від форми випуску.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.