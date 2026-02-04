Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві не лише покриває базові потреби.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві тепер доступна через новий центр ГО «ВПО Україна», який відкрився в столиці, повідомляє Politeka.

Осередок пропонує комплексну підтримку людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також літнім громадянам. У межах програми доступні медичні послуги, юридичні консультації, заняття з англійської мови та дитяча кімната для малюків. Родини отримують необхідні речі, а діти — подарунки та увагу волонтерів.

Центр працює за адресою вул. Тютюника, 5. Зв’язатися можна за телефоном 075 105 77 88 або через Telegram-канал організації.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві не лише покриває базові потреби, а й сприяє соціальній інтеграції, розвитку навичок та психологічному комфорту.

Організатори підкреслюють, що ефективність роботи забезпечують спільні зусилля волонтерів, спеціалістів і всіх учасників проєкту, що дозволяє системно підтримувати мешканців столиці.

У Київській області переселенці також можуть отримати безкоштовне житло.

Пошук доступного помешкання полегшує підтримка державних контакт-центрів, які надають актуальні відомості та консультують щодо правильного оформлення всіх необхідних документів.

Окрім офіційних каналів, внутрішньо переміщені особи можуть скористатися онлайн-платформами. Наприклад, сайт «Допомагай», створений волонтерами, дозволяє знаходити тимчасове житло у безпечних містах України та за кордоном. Фільтри допомагають обирати варіанти за регіоном, типом та тривалістю перебування.

Усі оголошення проходять ручну перевірку для гарантії надійності та безпеки. За додатковими питаннями можна звертатися на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

