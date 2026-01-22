Безкоштовне житло для ВПО в Київській області дозволяє переселенцям зберегти стабільність і безпеку.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надає переселенцям можливість швидко оселитися у комунальних установах, гуртожитках або приватних квартирах, повідомляє Politeka.

У регіоні переселенці можуть отримати прихисток незалежно від того, чи планують вони залишитися тимчасово, чи на тривалий термін. Варіанти розміщення забезпечують безпеку та базові умови проживання, що особливо важливо для людей, які змушені були покинути рідні домівки через бойові дії.

Для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Київській області можна звертатися до державних контакт-центрів, де надають актуальну інформацію та допомагають оформити необхідні документи.

Окрім державних ресурсів, переселенці можуть скористатися онлайн-платформами. Сайт «Допомагай», створений волонтерами, дозволяє знайти тимчасові помешкання у безпечних містах України та за кордоном. Фільтри допомагають підбирати житло за містом, типом та тривалістю проживання.

Кожне оголошення перевіряється вручну для забезпечення безпеки та надійності. За потреби можна зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

Додатково знайти дах над головою допомагає державний вебресурс «Прихисток», де вказана кількість вільних місць у зареєстрованих закладах різних областей. Також працює телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації. Через нього можна відстежити доступні домівки та отримати допомогу у Центрах надання адміністративних послуг.

