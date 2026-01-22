Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет переселенцам сохранить стабильность и безопасность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области дает переселенцам возможность быстро поселиться в коммунальных учреждениях, общежитиях или частных квартирах, сообщает Politeka.

В регионе переселенцы могут получить убежище независимо от того, планируют ли они остаться временно или на длительный срок. Варианты размещения обеспечивают безопасность и базовые условия проживания, что особенно важно для людей, вынужденных покинуть родные дома из-за боевых действий.

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области можно обращаться в государственные контакт-центры, где предоставляют актуальную информацию и помогают оформить необходимые документы.

Кроме государственных ресурсов, переселенцы могут воспользоваться онлайн-платформами. Сайт «Помоги», созданный волонтерами, позволяет найти временные помещения в безопасных городах Украины и за рубежом. Фильтры помогают подбирать жилье за ​​городом, типом и продолжительностью проживания.

Каждое объявление проверяется вручную для обеспечения безопасности и надежности. При необходимости можно позвонить по горячей линии 0 (800) 332‑238.

Дополнительно найти крышу над головой помогает государственный веб-ресурс «Убежище», где указано количество свободных мест в зарегистрированных заведениях разных областей. Также работает телеграмм-бот «Заботник» от Министерства цифровой трансформации. Через него можно отследить доступные дома и получить помощь в центрах предоставления административных услуг.

