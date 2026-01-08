У 2026 році система призначення житлових субсидій для пенсіонерів у Київській області та інших регіонах України працюватиме за оновленими, жорсткішими правилами.

Субсидії для пенсіонерів у Київській області в 2026 році діятимуть жорсткіші правила призначення допомоги українцям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати.

У 2026 році система призначення житлових субсидій для пенсіонерів у Київській області та інших регіонах України працюватиме за оновленими, жорсткішими правилами. Соціальні служби автоматично відмовлятимуть у виплатах громадянам, які не відповідають фінансовим або майновим вимогам, а також тим, у кого виявлять порушення під час верифікації даних.

Відповідно до оновлених правил, у 2026 році житлова субсидія не надаватиметься домогосподарствам, рівень доходів або майновий стан яких не відповідає встановленим критеріям. Обмеження стосуються, зокрема, сімей, що мають у власності додаткову нерухомість, дорогі транспортні засоби або здійснювали значні разові витрати без підтвердження їх офіційними доходами.

Автоматичну відмову в призначенні субсидії також отримають громадяни з простроченою заборгованістю за житлово-комунальні послуги. Окремою підставою для непризначення допомоги стане непроходження обов’язкової верифікації даних — у випадках, коли відомості про доходи, склад домогосподарства чи майно не будуть підтверджені під час перевірки.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що з 2026 року держава впроваджує розширений моніторинг фінансового стану домогосподарств. Йдеться про більш глибокий аналіз доходів, витрат і відповідності задекларованої інформації фактичному майновому становищу. Тому важливо завчасно оновити інформацію про свої доходи, склад сім’ї та майновий стан у відповідних реєстрах.

