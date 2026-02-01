Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Волынской области.

Из-за масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Волынской области, сообщает Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.

На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

02.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Дубище улицы: Прилесная, Дибровская, Шевченко, Полевая

Носовичи ул. Прилесная

Рожище ул. Мазепы

02.02.2026 – 04.02.2026, 10:00–16:00

Крыжовка улицы: Независимости, Сентябрьская, Центральная

Рожище улицы: Добровольцев, Героев УПА

02.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00

Рожище улицы: Симоненко, Тиха, Степана Бандеры, Героев УПА, Юридика

03.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00

Крыжовка улицы: Крестьянская, Луговая, 8-го Марта

04.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Крыжовка адреса: Независимости, Зеленая

05.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Богушевская Марьяновка ул. Прилесная

Линовка адреса: Предельная, Гаевая

Малиновка адреса: Садовая, Центральная

Переспа

Трехлистные адреса: Степная, Котельникова, Молодежная, Славная, Промышленная

Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей. Актуальная информация обновляется каждые 30 минут в разделе «Перерывы в электроснабжении» на официальном сайте «Волыньоблэнерго».

