Из-за масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Волынской области, сообщает Politeka.net.
Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.
На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.
02.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Дубище улицы: Прилесная, Дибровская, Шевченко, Полевая
- Носовичи ул. Прилесная
- Рожище ул. Мазепы
02.02.2026 – 04.02.2026, 10:00–16:00
- Крыжовка улицы: Независимости, Сентябрьская, Центральная
- Рожище улицы: Добровольцев, Героев УПА
02.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00
- Рожище улицы: Симоненко, Тиха, Степана Бандеры, Героев УПА, Юридика
03.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00
- Крыжовка улицы: Крестьянская, Луговая, 8-го Марта
04.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Крыжовка адреса: Независимости, Зеленая
05.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Богушевская Марьяновка ул. Прилесная
- Линовка адреса: Предельная, Гаевая
- Малиновка адреса: Садовая, Центральная
- Переспа
- Трехлистные адреса: Степная, Котельникова, Молодежная, Славная, Промышленная
Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей. Актуальная информация обновляется каждые 30 минут в разделе «Перерывы в электроснабжении» на официальном сайте «Волыньоблэнерго».
