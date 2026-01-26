Подорожание проезда в Волынской области будет зависеть от дальнейших изменений цен на топливо и финансовую нагрузку на перевозчиков.

Подорожание проезда в Волынской области снова оказалось в центре внимания из-за прогнозов роста стоимости горючего и новых требований к работе перевозчиков, сообщает Politeka.

На фоне возможного подорожания горючего местные автопредприятия все чаще говорят о пересмотре тарифов на междугородных маршрутах. К расходам на горючее добавляется необходимость содержать водителей и выполнять условия их бронирования, что оказывает непосредственное влияние на экономику перевозок.

Журналисты выяснили позиции перевозчиков по поводу вероятного пересмотра цен. Предпринимательница Наталья Приходько, обслуживающая несколько направлений в регионе, сообщила, что ее компания уже повысила стоимость билетов в конце декабря. По ее словам, причиной стали увеличение минимальной зарплаты водителей до 22 тысяч гривен, рост расходов на горючее, смазочные материалы и другие обязательные расходы. В целом, оплата для пассажиров выросла примерно на 10%.

Перевозчик Александр Коляда пока не меняет тарифы, однако признает, что ситуация остается нестабильной. Он отмечает, что последний пересмотр цен проходил в начале прошлого года, а дальнейшие решения будут зависеть от рынка горючего. В случае увеличения его стоимости на пять гривен и большее повышение станет неизбежным.

В то же время, часть участников рынка пытается сохранять предварительные расценки. Перевозчик Юрий Подлевский сообщил, что не планирует спешить с непопулярными решениями, пока ситуация не приобретет критический характер. По его словам, компания ориентируется на общие тенденции и действия других предпринимателей.

Специалисты отмечают, что в настоящее время отсутствует единый подход к формированию тарифов, ведь у каждого маршрута есть собственная рентабельность и структура затрат. В такой ситуации пассажирам советуют уточнять актуальную стоимость в кассах автовокзалов или перед поездкой.

Эксперты подчеркивают, что подорожание проезда в Волынской области будет зависеть от дальнейших изменений цен на топливо и финансовую нагрузку на перевозчиков, а окончательные решения будут приниматься индивидуально.

