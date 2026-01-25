Местные жители, которые часто пользуются железной дорогой, уже заметили новый график движения поездов в Волынской области.

Новый график движения поездов в Волынской области начал действовать с 22 января после корректировки пригородных экспрессов, курсирующих со станций Ковель и Луцк, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Луцком и Ковельском городских советах, новый график движения поездов в Волынской области ввели из-за ситуации безопасности и осложнения на пораженном РФ фастовском участке.

В Укрзализныце отметили, что изменения стали вынужденным ответным шагом на последствия обстрелов и необходимость организации объездов. Это повлияло на стабильность курсирования экспрессов в разных регионах страны, в том числе и в нашем.

По официальной информации, корректировку внедрили в целях обеспечения безопасности пассажиров и оптимизации логистики в условиях проведения восстановительных работ.

Из-за повреждения инфраструктуры проезд на отдельных направлениях остается усложненным, поэтому железнодорожники пересмотрели время отправления и прибытия части пригородных рейсов.

Это помогает снизить риски задержек и скопления пассажирских составов на перегруженных участках.

В Ковеле новый график движения поездов в Волынской области касается пяти пригородных составов, курсирующих по направлениям между Ковелем и Здолбуновом, а также между Шептицким и Ковелем.

В Луцке с 22 января по обновленному расписанию курсируют восемь пригородных экспрессов. Речь идет о рейсах, которые соединяют Луцк со Здолбуновом, а также маршруты между Стояновом и Киверцами, Ковелем и Здолбуновом, Радеховом и Киверцами и Гороховом и Киверцами.

В городском совете отмечают, что все изменения уже внесены в официальные расписания Укрзализныци.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: что именно дорожает и насколько