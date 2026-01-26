Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода.

Решение принял исполнительный комитет совместно с КП «Коммунальщик» во время заседания 11 декабря 2025 года.

Согласно новым тарифам, кубометр воды стоит 30,97 грн, а канализационная услуга – 20,99 грн. С НДС ежемесячный платеж на одного человека составляет 280,58 гривны, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что корректировка ставок была необходима для приведения расчетов к экономически обоснованным показателям. Основные причины – удорожание электроэнергии, техническое обслуживание сетей и закупка материалов.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем и бесперебойную подачу ресурсов в общину.

Местные власти советуют жителям заранее ознакомиться с новыми платежками и обращаться в администрацию коммунального предприятия для разъяснений. Своевременная оплата помогает избежать долгов и гарантирует бесперебойное обслуживание сетей в течение года.

Контроль за счетами и планирование расходов помогает сохранить стабильный доступ к водоснабжению и канализации для всех жителей общины.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.