Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого у Волинській області.

Через масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого у Волинській області, повідомляє Politeka.net.

Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».

На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.

02.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Дубище вулиці: Прилісна, Дібровська, Шевченка, Польова

Носачевичі вул. Прилісна

Рожище вул. Мазепи

02.02.2026 – 04.02.2026, 10:00–16:00

Крижівка вулиці: Незалежності, Вереснева, Центральна

Рожище вулиці: Добровольців, Героїв УПА

​​​02.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00

Рожище вулиці: Симоненка, Тиха, Степана Бандери, Героїв УПА, Юридика

​​​​03.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00

Крижівка вулиці: Селянська, Лугова, 8-го Березня

​​​​​​​04.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Крижівка адреси: Незалежності, Зелена

​​​​​​​05.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00

Богушівська Мар’янівка вул. Прилісна

Линівка адреси: Гранична, Гайова

Малинівка адреси: Садова, Центральна

Переспа

Трилісці адреси: Степова, Котельникова, Молодіжна, Славна, Промислова

Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж. Актуальна інформація оновлюється кожні 30 хвилин у розділі «Перерви в електропостачанні» на офіційному сайті «Волиньобленерго».

