Через масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого у Волинській області, повідомляє Politeka.net.
Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».
На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.
02.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Дубище вулиці: Прилісна, Дібровська, Шевченка, Польова
- Носачевичі вул. Прилісна
- Рожище вул. Мазепи
02.02.2026 – 04.02.2026, 10:00–16:00
- Крижівка вулиці: Незалежності, Вереснева, Центральна
- Рожище вулиці: Добровольців, Героїв УПА
02.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00
- Рожище вулиці: Симоненка, Тиха, Степана Бандери, Героїв УПА, Юридика
03.02.2026 – 05.02.2026, 10:00–16:00
- Крижівка вулиці: Селянська, Лугова, 8-го Березня
04.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Крижівка адреси: Незалежності, Зелена
05.02.2026 – 06.02.2026, 10:00–16:00
- Богушівська Мар’янівка вул. Прилісна
- Линівка адреси: Гранична, Гайова
- Малинівка адреси: Садова, Центральна
- Переспа
- Трилісці адреси: Степова, Котельникова, Молодіжна, Славна, Промислова
Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж. Актуальна інформація оновлюється кожні 30 хвилин у розділі «Перерви в електропостачанні» на офіційному сайті «Волиньобленерго».
