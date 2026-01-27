Новый график движения поездов в Волынской области предусматривает изменения в сообщении между Ковелем и столицей из-за ремонта скоростного экспресса.

Новый график движения поездов в Волынской области был введен на период ремонта Интерсити, в связи с чем между Ковелем и Киевом будет временно курсировать дополнительный пассажирский состав, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Волынской области стало известно 26 января из сообщения от "Укрзализныци".

В компании отметили, что дополнительный пассажирский состав получил номер №197/198 и будет выполнять рейсы только на время, пока основной скоростной экспресс находится на техническом обслуживании.

Такой шаг позволяет сохранить прямое железнодорожное сообщение между Волынской областью и Киевом без пересадок.

Согласно новому графику движения, поезд отправляется из Ковеля в 11:46 и прибывает в столицу в 22:02. В обратном направлении отправление из столицы происходит в 07:56, а прибытие в Ковель - в 17:29.

Предлагаемое расписание рассчитано таким образом, чтобы пассажиры имели возможность планировать поездки как в дневное, так и в вечернее время.

Билеты №197/198 будут доступны для приобретения с 30 января. Их можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци", в приложении компании или в кассах вокзалов.

Стоимость проезда зависит от типа вагона. Цена билета в плацкарте стартует от 266 гривен, в купе от 309 гривен, а проезд в люксе обойдется в 666 гривен.

Кроме того, ранее сообщалось, что эти изменения дополняются экспериментальным маршрутом. Речь идет о запуске регионального №850/851, соединяющего Волынь и Львовщину.

Его курсирование проходит в определенные дни января и февраля с целью улучшения транспортного сообщения между областными центрами и малыми населенными пунктами.

