Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года остается доступным в разных форматах временного размещения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье по состоянию на начало 2026 года насчитывает более 1000 свободных койок мест в местах временного проживания, действующих в черте города, сообщает Politeka.

Речь идет о разных типах объектов, которые используются для размещения переселенцев, среди которых модульные городки, общежития, шелтеры коммунального предприятия «Запорожремсервис» и благотворительные приюты.

Все эти варианты используются в качестве бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье. В городских службах отмечают, что информация о наличии свободных мест в МТП постоянно обновляется.

Узнать актуальные данные можно через департамент социальной защиты ЗОДА по телефону 0617644265 или обратившись в горячую линию транзитного центра по номеру 0800331630.

Также переселенцам консультирует координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский по телефону 0953372260. Именно эти контакты позволяют получить точную информацию о возможности заселения на момент обращения.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Запорожье, необходимо подготовить стандартный пакет документов.

В него входят паспорт и идентификационный код, справка ВПЛ, документы о льготах при наличии, а также документы всех членов семьи, которые планируют проживать вместе.

Представители социальных служб подчеркивают, что часть документов можно предоставить уже после заселения. На это отводится до 30 дней, в частности, допускается использование цифровых документов через сервис «Действие».

Процедура поселения предусматривает личный приезд в выбранное место временного проживания и заключение соответствующего договора. Такой договор оформляется сроком 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

