Пользователям общественного транспорта напоминают о подорожании проезда в Житомире и о возможности выбирать оптимальные маршруты.

Подорожание проезда в Житомире в пригородных автобусах вступает в силу с марта, передает Politeka.

Об этом сообщают перевозчики.

На маршрутах №108, №115, №126 и №128 пассажиры будут платить 20 гривен вместо 15 за поездку в черте города. Стоимость проезда в отдаленные населенные пункты будет меняться в зависимости от направления — от 15 до 28 гривен.

Водители объясняют, что повышение тарифов стало необходимым из-за роста цен на топливо, запчасти и расходы по обслуживанию транспорта. По словам Игоря, водителя маршрута №128, без новых цен перевозчики работали бы в убыток.

Денис, водитель автобуса №108, отмечает, что повышение коснется почти всех направлений в городе, а Василий по маршруту №126 добавил, что объявления уже размещены в транспорте.

В департаменте регионального развития Житомирской ОГА подтвердили, что около десяти компаний уже подали заявки на повышение стоимости проезда, которая охватит около сотни маршрутов. Начальник отдела транспорта Валерий Ясинецкий пояснил, что изменения связаны с ростом стоимости горюче-смазочных материалов и не противоречат законодательству после отмены государственного регулирования тарифов в 2015 году.

Предварительный анализ показывает, что в отдельных направлениях подорожание составит от 2 до 5 гривен. Местные власти советуют пассажирам заранее планировать расходы и следить за обновленными объявлениями в транспорте.

Подорожание проезда в Житомире следует отслеживать, чтобы своевременно планировать поездки и избегать недоразумений.

Источник

Последние новости Украины:

