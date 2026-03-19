В городе введена новая система оплаты проезда во Львове стала причиной временных изменений в работе общественного транспорта, сообщает Politeka.

Решение было принято для стабилизации финансового состояния перевозчиков без повышения стоимости билетов.

Исполнительный комитет согласовал корректировку условий безналичных расчетов сроком один месяц. Ограничения будут действовать как временный шаг по уменьшению нагрузки на транспортные предприятия.

Главной причиной перемен стало резкое подорожание горючего. С момента предварительного пересмотра тарифов его стоимость выросла почти на 40%. Перевозчики обращались в город с просьбой повысить оплату, однако власти решили применить альтернативные механизмы компенсации расходов.

Одним из ключевых решений стала временная отмена бесплатных пересадок. Ограничение будет действовать с 11 марта по 11 апреля 2026 года. По предварительным оценкам, это позволит получить около 10 млн. гривен дополнительных поступлений для закупки горючего и обеспечения стабильного выхода транспорта на маршруты.

Также усиливают контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» жителями других общин. ОТГ предоставили время до 16 марта для заключения договоров компенсации. В случае их отсутствия карточки деактивируют, что может сэкономить бюджет до 12 млн гривен ежемесячно.

Кроме того, на месяц приостанавливают прием документов для оформления новых карт для отдельных категорий, в том числе некоторых пенсионеров и военных.

Таким образом, новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной корректировки, направленный на сохранение стабильной работы транспорта без изменения стоимости поездок.

Жителям советуют учитывать новые правила при планировании поездок и следить за дальнейшими сообщениями городских властей.

