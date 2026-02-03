Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі на початку 2026 року залишається доступним у різних форматах тимчасового розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі станом на початок 2026 року налічує понад 1000 вільних ліжко місць у місцях тимчасового проживання, які діють у межах міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про різні типи обʼєктів, що використовуються для розміщення переселенців, серед яких модульні містечка, гуртожитки, шелтери комунального підприємства «Запоріжремсервіс» та благодійні прихистки.

Усі ці варіанти використовуються як безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі. У міських службах зазначають, що інформація про наявність вільних місць у МТП постійно оновлюється.

Дізнатися актуальні дані можна через департамент соціального захисту ЗОДА за телефоном 0617644265 або звернувшись на гарячу лінію транзитного центру за номером 0800331630.

Також переселенцям надає консультації координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський за телефоном 0953372260. Саме ці контакти дозволяють отримати точну інформацію щодо можливості заселення на момент звернення.

Для того щоб скористатися безкоштовним житлом для ВПО у Запоріжжі, необхідно підготувати стандартний пакет документів.

До нього входять паспорт та ідентифікаційний код, довідка ВПО, документи про пільги за наявності, а також документи всіх членів родини, які планують проживати разом.

Представники соціальних служб наголошують, що частину документів можна надати вже після заселення. На це відводиться до 30 днів, зокрема допускається використання цифрових документів через сервіс «Дія».

Процедура поселення передбачає особистий приїзд до обраного місця тимчасового проживання та укладання відповідного договору. Такий договір оформлюється строком на 6 місяців із можливістю подальшого продовження.

