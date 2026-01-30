Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется по определенному порядку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициатива направлена ​​на граждан почтенного возраста, потерявших стабильный доход или пострадавших в результате войны. Основной акцент делается на обеспечении базовых потребностей в холодный период.

В первую очередь ресурсы передают домохозяйствам с низким уровнем обеспечения и жильем, которые получили повреждения после 24 февраля 2022 года и расположены в безопасных районах города и близлежащих общин.

Среди получателей - люди с инвалидностью, жители с хроническими заболеваниями, одинокие граждане постарше и лица с ограниченной подвижностью. Отдельно учитывают случаи проживания одного или двух пожилых без семейной поддержки.

Координацией процесса занимаются благотворительные организации, в частности, фонд «Каритас», в сотрудничестве с местными социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с реальными потребностями, чтобы охватить наиболее уязвимые категории.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по определенному порядку. Пожилым горожанам рекомендуют заранее уточнять графики выдачи и готовить необходимые документы.

Кроме материальной поддержки предусмотрены консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах помощи и сопровождают участников программы.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить