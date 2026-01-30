Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Инициатива направлена на граждан почтенного возраста, потерявших стабильный доход или пострадавших в результате войны. Основной акцент делается на обеспечении базовых потребностей в холодный период.
В первую очередь ресурсы передают домохозяйствам с низким уровнем обеспечения и жильем, которые получили повреждения после 24 февраля 2022 года и расположены в безопасных районах города и близлежащих общин.
Среди получателей - люди с инвалидностью, жители с хроническими заболеваниями, одинокие граждане постарше и лица с ограниченной подвижностью. Отдельно учитывают случаи проживания одного или двух пожилых без семейной поддержки.
Координацией процесса занимаются благотворительные организации, в частности, фонд «Каритас», в сотрудничестве с местными социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с реальными потребностями, чтобы охватить наиболее уязвимые категории.
Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по определенному порядку. Пожилым горожанам рекомендуют заранее уточнять графики выдачи и готовить необходимые документы.
Кроме материальной поддержки предусмотрены консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах помощи и сопровождают участников программы.
Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить