Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной социально незащищенным группам и официально трудоустроенным переселенцам.

Денежная помощь в Одесской области будет поступать переселенцам без подачи дополнительных заявлений, однако часть получателей может потерять поддержку по истечении установленного срока, передает Politeka.net.

Об этом сообщают местные органы соцзащиты.

Базовые ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью. Назначение действует шесть месяцев, после чего начисление автоматически прекращается, если переселенец не подпадает под критерии продления.

Автоматическое продление предусмотрено для пенсионеров с доходом до 9444 гривен, лиц с инвалидностью I–II группы, детей с ограниченными возможностями до 18 лет, тяжелобольных малышей, сирот и детей без попечения родителей, а также для приемных семей и родителей-воспитателей.

Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. В случае превышения этой суммы финансирование может быть приостановлено или отказано в начислении.

Отдельно предусмотрена дополнительная поддержка в размере 2000 гривен. Ее получат переселенцы, которые официально трудоустроены или зарегистрированы как ФЛП и осуществляют трудовую или предпринимательскую деятельность непрерывно не менее шести месяцев.

Проверка информации производится автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда. Обращаться в учреждения или подавать заявления не нужно.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной социально незащищенным группам и официально трудоустроенным переселенцам. Эксперты советуют контролировать уровень дохода и регулярно следить за официальными сообщениями во избежание неожиданных прекращений начислений.

Переселенцам рекомендуют проверять свои данные и своевременно сообщать Пенсионному фонду о любых изменениях в доходах или семейном статусе, чтобы сохранить право на финансовую поддержку.

Источник: Напенсії.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одессе: что ждет украинцев в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: при каких условиях можно получить поддержку.