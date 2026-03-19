Подорожание проезда в Ровенской области связано, прежде всего, с ростом расходов на горючее и техническое обслуживание транспорта.

В регионе фиксируют подорожание проезда в Ровенской области, о чем сообщают пассажиры на отдельных междугородных маршрутах, сообщает Politeka.

Жители указывают на изменение стоимости билетов и связывают это с ростом цены горючего.

Перевозчики некоторое время пытались сдерживать тарифы, однако в последний период оплата за поездки начала постепенно расти. Основным фактором стало подорожание горючего, что оказало существенное влияние на расходы транспортных компаний.

Житель области Юрий рассказал, что заметил изменения на маршруте Горбаков – Ровно. По его словам, билет подорожал на 10 гривен, и теперь составляет 55 грн.

Местные жители сравнивают нынешние цены с предыдущими годами. В частности, в 2009-2012 годах поездка по этому направлению стоила около 18 гривен, что вызывает обсуждение среди пассажиров.

Изменения коснулись и маршрута Ровно - Тучин. Стоимость поездки там выросла до 69 гривен, тогда как раньше она составляла около 52 грн.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Ровенской области связано, прежде всего, с ростом расходов на горючее и техническое обслуживание транспорта. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на формирование тарифов.

Специалисты советуют пассажирам заранее планировать поездки, сравнивать маршруты и пользоваться онлайн-сервисами для поиска более выгодных вариантов.

Жителям рекомендуют следить за обновлением от перевозчиков, поскольку стоимость поездок может изменяться в зависимости от экономической ситуации.

Пассажирам советуют учитывать возможные изменения стоимости при планировании поездок во избежание дополнительных расходов.

