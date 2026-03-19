Завершение отопительного сезона в Закарпатской области еще не утверждено в 2026 году, однако существуют законодательные сроки.

В Закарпатской области на данный момент не определена точная дата завершения отопительного сезона в 2026 году, однако порядок отключения тепла регулируется правилами, сообщает Politeka.net.

Согласно постановлению правительства №1267, отопительный период официально проходит с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Впрочем, эта дата ориентировочная и не обязывает удерживать подачу тепла именно до конца марта.

Органы местного самоуправления могут самостоятельно корректировать сроки завершения сезона, ориентируясь на погодные условия. В частности, отопление может быть выключено ранее, если среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех дней подряд.

В то же время, для учреждений образования и здравоохранения возможно продолжение подачи тепла по отдельным решениям общин, особенно в случае резкого похолодания в апреле.

С началом апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах, оборудованных счетчиками, суммы в платежках за отопление обычно будут минимальными или отсутствующими — начисление будет производиться только за фактически потребленное остаточное тепло.

Вицепремьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного сезона не имеет четкой календарной привязки. По его словам, ключевым фактором при принятии решения остаются фактические температурные показатели.

Он также отметил, что государство обеспечено необходимыми ресурсами для стабильного прохождения сезона. При необходимости теплоснабжение могут продолжать даже до середины апреля, ориентируясь, прежде всего, на реальные погодные условия.

Последние новости Украины:

