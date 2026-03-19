С марта в Коростене начинается повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области, сообщает Politeka.

Начальник Коммунального производственно-хозяйственного предприятия Леонид Якубовский пояснил, что основные причины изменений — рост цен на топливо, зарплаты работников и затрат на запчасти для транспорта. В регионе официальная инфляция достигает 8-10%, а с момента предварительного повышения в январе 2023 года тарифы оставались неизменными, хотя общая инфляция превысила 30%.

Дополнительно предприятие взяло на себя обслуживание контейнерных площадок, которые ранее обслуживали ОСМД и управляющие компании. Эти работы нуждаются в дополнительных ресурсах и также повлияли на повышение стоимости услуги.

Еще одним фактором стали изменения в законодательстве и обновленная методика расчета тарифов. По словам Якубовского, новые расценки соответствуют действующим нормам.

В среднем для жильцов многоквартирных домов цена вырастет примерно на 70%, для частного сектора – на 30%. С 1 марта тариф составит 37,28 грн на одного жителя многоквартирного дома (с НДС) и 43,94 грн для частных домов (с НДС).

Для других категорий потребителей установлены следующие расценки: смешанные бытовые отходы – 185,91 грн за 1 куб. м (с НДС), крупногабаритные - 697,07 грн за 1 куб. м (с НДС). Абонентская плата будет составлять 5,24 грн (с НДС) и будет начисляться ежемесячно на лицевой счет.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области обусловлено увеличением расходов на обслуживание, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия. Местные власти советуют жителям планировать бюджет заранее и следить за официальными сообщениями КВГП, чтобы избежать недоразумений.

Чтобы адаптироваться к новым расценкам, жителям рекомендуют контролировать счета и расходы, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги Житомирской области касается всех категорий потребителей.

