Решение о завершении отопительного сезона в Хмельницкой области в 2026 году будет приниматься каждым сообществом в отдельности.

В Хмельницкой области дата завершения отопительного сезона пока не определена, однако действуют четкие правила, регулирующие момент отключения тепла в 2026 году, пишет Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Но это не значит, что отопление в домах не будет отключено именно до этой даты.

Несмотря на то, что нормативные документы определяют 31 марта как ориентировочную дату завершения отопительного сезона, местные власти имеют право изменять эти сроки. В частности, тепло может быть отключено ранее, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8°C.

Вместе с тем в учебных заведениях в Хмельницкой области могут продолжить по отдельным решениям общин, особенно в случае резкого похолодания в апреле.

Начиная с 1 апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят на летний режим работы. В домах с установленными счетчиками плата за отопление в апреле обычно будет минимальной или вообще отсутствует — будут оплачиваться только остаточные объемы тепла.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного сезона не привязано к конкретной дате. По его словам, ключевым фактором являются фактические температурные показатели.

Он также подчеркнул, что у страны достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона. В случае необходимости теплоснабжение может быть продлено даже до середины апреля, ориентируясь прежде всего на погодные условия.

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: что должно измениться в этом году.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: какую поддержку оказывают благотворители.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области: как изменились цены.