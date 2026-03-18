Доплаты для пенсионеров в Киевской области должны помочь пожилым гражданам частично покрывать расходы по уходу и ежедневным потребностям.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начислять в соответствии с изменениями, предусмотренными законом «О Госбюджете-2026», сообщает Politeka.

Размер надбавки для граждан преклонного возраста, нуждающихся в постороннем уходе, вырос до 1038 гривен. Повышение стало возможным после увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных до 2595 гривен. По сравнению с прошлым годом, поддержка выросла на 93,6 гривны.

Право на такую ​​выплату имеют люди старше 80 лет, которым нужен регулярный медицинский надзор и у которых нет трудоспособных родственников для ежедневной поддержки. Прибавку также могут получить граждане, не оформлявшие пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты.

Для назначения средств нужно пройти врачебно-консультативную комиссию. После медицинского осмотра гражданин получает заключение и подает заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов.

Среди необходимых бумаг – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о потребности в уходе, а также подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки данных соответствующая сумма назначается в установленном порядке.

Специалисты советуют заранее уточнять график работы комиссии и готовить документы во избежание задержек при оформлении. Это особенно важно для людей, проживающих самостоятельно и нуждающихся в дополнительной поддержке.

В Пенсионном фонде также советуют обращаться за консультациями в местные отделения, чтобы уточнить условия оформления и избежать возможных задержек с начислением.

