Прогноз погоды на февраль в Харькове свидетельствует, что месяц обещает быть относительно мягким и без чрезвычайных холодов, так что рассказываем об этом подробнее.

Прогноз погоды на февраль в Харькове подразумевает, что сильных и затяжных морозов в этом году не будет, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на февраль в Харькове основывается на расчетах Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 2,4° мороза, что на полтора градуса выше климатической нормы 3,9° мороза, рассчитанную за период с 1991 по 2020 год.

По осадкам прогноз погоды на февраль в Харькове предусматривает их количество в пределах многолетних показателей. Синоптики ожидают около 37 мм осадков в течение месяца, что соответствует климатической норме.

Это означает, что снегопады и кратковременные дожди будут типичны для конца зимы и не создадут аномальных погодных ситуаций.

Жителям нашего облцентра стоит обратить внимание, что в течение первой недели февраля температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов днем ​​и от -5 до -9 градусов ночью.

Например, 1 февраля синоптики прогнозируют -3° днем ​​и -7° ночью, а 4 февраля днем ​​столбики термометров будут достигать нуля, а ночью снизятся до -5°.

Температурные показатели второй половины месяца будут несколько выше: в конце февраля ожидаются плюсовые температуры днем, в том числе +1…+2°, а ночью – от -5 до -3°.

Данные метеорологов позволяют харьковчанам подготовиться к природным сюрпризам. Стоит отметить, что хотя сильных морозов не предвидится, традиционные снегопады останутся характерными для луны, и жителям следует иметь под рукой теплую одежду и обувь. Они еще точно пригодятся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: на какой должности можно иметь зарплату 25 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, что Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что нужно сделать для получения этой поддержки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как получить временный дом в безопасных условиях.