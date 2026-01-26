Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює вакансії з гнучким графіком та помірним навантаженням, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт work.ua.

Пропозиції орієнтовані на людей старшого віку, які готові залишатися активними й отримувати стабільний дохід.

На платформі work.ua представлена посада водія у Східному регіональному центрі страхового фонду документації. Заробітна плата становить 10 000 гривень. Обов’язки передбачають керування службовим автомобілем CHERY ELARA, перевезення документації та працівників у межах міста, а також можливі короткострокові поїздки до Полтавської, Сумської й Харківської областей.

Від кандидатів очікують водійський стаж щонайменше п’ять років, знання правил дорожнього руху, уважність і готовність працювати за ненормованим розкладом.

Ще одна пропозиція — вантажник на кондитерське підприємство «Полюс ЛТД». Компанія пропонує офіційне оформлення, п’ятиденний тиждень із 8:00 до 17:00 та оплату 18 500 гривень. Основні завдання включають навантаження, розвантаження та комплектацію продукції за накладними, попередній досвід не є обов’язковим.

Також доступна робота для пенсіонерів у Харкові у виробничій сфері. Підприємство ФОП Михайлюк М.В., що виготовляє обладнання для харчової промисловості, шукає слюсаря-механоскладальника. Оплата коливається від 20 000 до 25 000 гривень, робочий день триває з 8:00 до 18:00.

Серед вимог — щонайменше рік практики, уважність до деталей, уміння читати креслення та користуватися інструментом. Офіційне працевлаштування передбачене.

