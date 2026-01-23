Безкоштовне житло для ВПО в Харкові дає змогу українцям знайти тимчасове або постійне помешкання в безпечних районах міста та області.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати як через державні програми, так і знайти його самостійно, використовуючи доступні платформи та ресурси, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові призначене для тих, хто був змушений залишити рідні домівки через небезпеку чи бойові дії та потребує підтримки в новому місці.

Для тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО у Харокві самостійно, існує декілька можливостей. По-перше, можна звернутися до контакт-центрів у облцентрі та інших територіальних громадах області.

Консультанти допоможуть підібрати відповідні варіанти, підкажуть перевірені організації та розкажуть, як оформити поселення у комунальні заклади.

Крім державних програм, переселенці можуть скористатися платформами для пошуку помишкання. Наприклад, сайт «Допомагай» від волонтерської ІТ-спільноти пропонує оголошення з можливістю фільтрувати пропозиції за різними критеріями.

Кожне оголошення перевіряють вручну для забезпечення безпеки та якості обслуговування, а також можна отримати консультацію на гарячій лінії 0 (800) 332-238.

Додатково громадяни можуть скористатися державним ресурсом «Прихисток». На сайті зазначена кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях, що дозволяє швидко оцінити доступні варіанти та обрати оптимальний для проживання.

Ще одним інструментом для пошуку є телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації. За його допомогою можна знайти тимчасову домівку, потрібні речі або контакти координаторів у Центрах надання адміністративних послуг.

